Bruce Willis dzielnie walczy z chorobą

Bruce Willis to niekwestionowana legenda światowego kina. "Szósty zmysł", "Pulp Fiction", "Armageddon" czy powtarzana zwłaszcza w okresie świątecznym "Szklana pułapka" to zaledwie część kasowych produkcji z jego udziałem, które udowodniły jego wszechstronny aktorski talent. Choć ostatnie filmy, w jakich mieliśmy okazję go oglądać, były obliczone jedynie na chęć łatwego zarobku, z pewnością zapisał się w pamięci widzów jako twardziel z sercem na dłoni.