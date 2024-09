Córka Bruce'a Willisa przekazała aktualne informacje na temat stanu zdrowia schorowanego ojca

Bruce Willis zapracował sobie na tytuł jednej z największych gwiazd kina akcji. Dwa lata temu aktor zrezygnował z kariery. Decyzja podyktowana była poważnymi problemami ze zdrowiem. U gwiazdora "Szklanej pułapki'" zdiagnozowano demencję czołowo-skroniową - schorzenie neurologiczne wynikające z uszkodzenia obszarów mózgu. To sprawiło także, że 69-latek m.in. problemy z mówieniem.

To otępienie czołowo-skroniowe (znane jako FTD). Niestety, wyzwania związane z komunikacją są tylko jednym z objawów choroby, z którą zmaga się Bruce. Chociaż jest to bolesne, to ulga, że w końcu mamy jasną diagnozę – przekazali bliscy aktora w lutym 2023 roku.

Córka Bruce'a Willisa o chorobie ojca. Zdradziła, jak obecnie czuje się aktor

Informacje o chorobie aktora trafiają do mediów za pośrednictwem jego rodziny, która już od jakiegoś czasu dba o to, aby 69-latek nie stracił kontaktu ze światem i motywuje go np. do codziennych aktywności. Teraz nowymi informacjami na temat stanu zdrowia Bruce'a Willisa podzieliła się jedna z jego córek.

Podczas wywiadu dla "Today" pojawił się wątek felietonu, który Tallulah Willis napisała jakiś czas temu. Wówczas córka aktora stwierdziła, że widzi cechy, które odziedziczyła po ojcu, a także podkreśliła nadzieję na wspólnie spędzony czas. Teraz poinformowała wszystkich, jak obecnie wygląda sytuacja z jej ojcem.

Jest stabilny, co w tej sytuacji jest dobre. To trudne. Są bolesne dni, ale jest tak wiele miłości. To naprawdę pokazało mi, że nie należy brać żadnej chwili za pewniak i naprawdę uważam, że będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Myślę, że jest ze mnie bardzo dumny - mówiła Córka Bruce'a Willisa.

Tallulah Willis to jedna z pięciu córek aktora. Ona i jej dwie siostry są owocem relacji, która przed laty łączyła Bruce'a Willisa i Demi Moore. Tallulah podczas wspomnianej rozmowy zdradziła również, co powiedziała jej matka w chwili, gdy odkryto chorobę Bruce'a.

Musisz być w tej chwili, musisz być obecna - miała powiedzieć do córki Demi Moore.

