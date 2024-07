Nikodem Rozbicki opublikował zdjęcia z córką Demi Moore i Bruce'a Willisa. "Jestem wdzięczny, że miałem odwagę tu przyjechać". Światowo? (FOTO)

Kilka tygodni temu okazało się, że to koniec wielkiej miłości Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego. O rozstaniu osobiście poinformowała 25-letnia gwiazdka podczas jednego z wywiadów na ściance.

Nikodem Rozbicki chwali się nowym filmem. Opublikował zdjęcia z córką Demi Moore i Bruce'a Willisa

W środę 32-latek opublikował post, w którym zakomunikował, że właśnie zakończył zdjęcia do nowej amerykańskiej produkcji ze swoim udziałem.

Moja podróż do Los Angeles przyniosła mi wiele wspaniałych przygód. Zwieńczeniem tego pierwszego etapu był film, do którego właśnie zakończyliśmy zdjęcia. Jestem wdzięczny, że miałem odwagę tu przyjechać i że spotkałem na swojej drodze tak wspaniałych i utalentowanych ludzi. Wielkie brawa dla całego zespołu! Kocham was ludzie! - czytamy w najnowszym wpisie wyraźnie dumnego z siebie eks Julki.