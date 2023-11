Bruce Willis spędził Święto Dziękczynienia z najbliższymi. Córka ciężko chorego aktora opublikowała poruszające kadry (FOTO)

Bruce Willis na najnowszych zdjęciach z córką. Trudno powstrzymać łzy

To było tak surrealistyczne, dzielenie się czymś tak osobistym. Nie wiedziałam, jak to zostanie odebrane. Miałam nadzieję na trochę miłości i współczucia, ale naprawdę nigdy nie mogłabym przewidzieć głębi i szerokości miłości, jaką wczoraj otrzymaliśmy jako rodzina. Uderzyło mnie to ile miłości, energii i modlitw jest wysyłanych w kierunku mojego tatusia. Jestem bardzo wdzięczna za waszą miłość i wdzięczna, gdy słyszę, ile mój tata dla was znaczy. Dziękuję wszystkim, którzy się ze mną skontaktowali, kocham i doceniam z całego serca. Zajmie mi trochę, żeby wszystkim odpowiedzieć - pisała na Instagramie.