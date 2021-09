Brwi Ewy Minge W OGNIU KRYTYKI: "Wyglądają NIENATURALNIE". Projektantka domaga się PRZEPROSIN

We wtorek na instagramowym profilu Ewy Minge pojawił się kolejny post. Tym razem projektantka pochyliła się nad tematem przeciwności losu. Celebrytka pouczyła fanów, by nie pozwolili się pokonać życiowym trudnościom i walczyli o "szczęśliwe zakończenie"

Bez względu na wszystkie przeciwności, siedem gór do przebycia, siedem rzek do przepłynięcia, smoki do pokonania, trolle i złe czarownice, dopóki żyjesz, możesz doprowadzić swoją bajkę do rozdziału "...żyli długo i szczęśliwie". Od ciebie zależy czy potrafisz wstać z połamanymi nogami, czy odhodujesz wyrwane skrzydła - napisała Minge.