Ramówka TVP. Kosmiczna Ewa Minge owinięta niebieską folią ląduje na planecie Jacka Kurskiego (ZDJĘCIA)

Minge miała na sobie prostą tunikę przed kolano z bufiastymi rękawami. Sukienka wykonana została z połyskującego, metalicznego wręcz materiału. Nawet końcówki włosów gwiazda zafarbowała sobie na niebiesko. Jak na kreatorkę mody przestało, pani Ewa pozwoliła sobie również na odrobinę twórczego szaleństwa. Zamiast opatrzonej już nieco kopertówki trzymała w ręce etui do okularów. Było to jednak etui nie byle jakie, bo z należącej do Miucci Prady marki Miu Miu.