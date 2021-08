Ewa Minge tłumaczy się ze współpracy z TVP: "Tam pracują Polacy, nie OBCY NAJEŹDŹCY"

Harpidło 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

To co zrobiła Minge można nazwać samoozaoraniem się. Współpraca z TVP do niczego nie jest jej potrzebna. Ani dla pieniędzy ani dla reklamy. Właśnie stała się antyreklamą. Jednocześnie straciła twarz bo będzie w jednym szeregu z Jakimowiczem, Ogórkiem, Holecką i oczywiście samym prezesem Kurskim. Oto twarze i osobowości TVP. brrrrrr..... Pisanie,że nie interesuję się polityką jest tak głupie,że aż żałosne. Wszystko jest polityką. To zbyt,że nie interesuje się tym co dzieje się w jej domu. No cóż właśnie swoją twarzą legitymizuje wszystkie działania pisowskiej polityki. Poczynając od zabierania praw kobietom.... Wyjątkowo głupie posunięcie, niepotrzebne , całkowicie przeciwstawne temu co pisze na swoim profilu.