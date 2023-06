Bryska pokazała się bez peruki! Bez niej jest NIE DO POZNANIA (ZDJĘCIA)

Gabriela Nowak-Skyrpan, znana jako Bryska , to 22-letnia wokalistka, która ukończyła szkołę muzyczną The Institute of Contemporary Music Performance w Londynie. Jako kompozytorka i autorka tekstów własnych piosenek, zdobyła ogromną popularność wśród milionów Polaków. Jej znakiem rozpoznawczym od początku kariery jest różowa, długa peruka. Ostatnio gwiazda coraz częściej jednak pokazuje się bez niej. Zobaczcie, jak wygląda w naturalnej odsłonie!

Bryska pokazała się bez różowej peruki

No blond to Twój kolor; Peruka do kosza. Teraz tylko tak; Jaka śliczna! Czy to już czas na zrzucenie peruki?; Świetnie wyglądasz w takim wydaniu; Dużo lepiej niż w różu, może pora na zmianę; Pięknie wyglądasz a takich włosach; Nie potrzebujesz peruki; Myślę, że różowa peruka może czasem chwilę poczekać w szafie - pisali obserwatorzy pod zdjęciem artystki.