Brytyjczycy mają dość. Masowo piszą listy w sprawie Kate Middleton. Domagają się jednego

Kate Middleton to bezsprzecznie ulubienica fanów brytyjskiej rodziny królewskiej. Na początku roku żona księcia Williama zniknęła z życia publicznego , a wszystko to przez planowaną operację jamy brzusznej. Pałac przekazuje jedynie szczątkowe informacje o stanie zdrowia księżnej, a w sieci pojawiają się kolejne teorie spiskowe dotyczące jej zniknięcia. Zdjęcie Kate z dziećmi, które pojawiło się na Instagramie, miało uciszyć plotki , jednak zamieszanie wokół rodziny królewskiej zrobiło się jeszcze większe. Wszystko to przez retusz zdjęcia.

Brytyjczycy nie kryją oburzenia. Piszą listy w sprawie Kate

Dlaczego ktoś miałby patrzeć na radosne zdjęcie naszej księżnej i jej dzieci i chcieć je rozerwać na kawałki?; Spojrzałem na to i pierwsze, co pomyślałam, to jakie ładne zdjęcie. Druga myśl? Jak dobrze widzieć, że księżna wraca do zdrowia i wygląda coraz lepiej. Ludzie co się z wami dzieje? Biedna kobieta wraca do zdrowia po operacji i nie zasługuje na takie reakcje. Gdybym był na jej miejscu, byłoby to ostatnie zdjęcie, jakie opublikowałbym z moją rodziną - czytamy.