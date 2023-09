Brytyjka WYDAŁA KROCIE na wypełniacz. Chciała mieć NAJWIĘKSZE usta w Wielkiej Brytanii (FOTO)

Sofia Lips na operacje plastyczne wydała już ponad milion złotych

Moje usta są największe i najbardziej pełne, jakie kiedykolwiek były. Dodaję wypełniacz do ust co dwa miesiące. W samych moich ustach jest 50 000 funtów. To największe usta w Wielkiej Brytanii i Księga Rekordów Guinnessa zwróciła się do mnie z prośbą o wyjazd do Mediolanu w 2024 r., aby to oficjalnie ogłosić. Mam wielu fanów wypełniaczy, którzy lubią, gdy nagrywam proces napełniania, więc sprawia mi to przyjemność uszczęśliwianie ich i zarabianie na tym — relacjonuje w internecie.