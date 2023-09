Gwiazdor brytyjskiego "X Factora" przyleciał do Polski na lifting powiek. Pokazał KRWAWE efekty (WIDEO)

straszne 36 min. temu zgłoś do moderacji 32 14 Odpowiedz

Chory, zaburzony człowiek ze sztucznymi, tureckimi zębami, goniący za młodością, która mija, ryzykujący życie dla wyglądu który i tak mówiąc wprost, jest kiepski. Chciałabym zasnąć i obudzić się w czasach gdy ten cały szajs pojmie co jest ważne. Pompowanie kasy w ten toksyczny biznes "beauty" to prawdziwy rak, żerowanie na ludzkich kompleksach, braku samoakceptacji, słabosci psychicznej... Przecież jak się zdrowo zastanowisz to branie kredytów na operacje ie jest normalne. A ludzie to robią jako coś oczywistego bo tak im łby wyprano tą presją, że krojenie twarzy, ciała jest normalne,z ę nawet nie rozważają czy aby na pewno.