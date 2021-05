Oburzony brytyjski dwór żąda, aby książę Harry i Meghan Markle ZRZEKLI SIĘ tytułów książęcych: "Całkowity BRAK SZACUNKU"

Przybierająca na sile buta księcia Harry'ego sprawiła ponoć, że coraz więcej osób pracujących na brytyjskim dworze jest przekonanych, iż syn następcy tronu powinien w końcu zrzec się tytułu książęcego . Po co w końcu zachowywać pamiątkę z miejsca, które naznaczyło cię w tak "potworny" sposób?

Społeczność jest oburzona faktem, że zrobił to królowej i księciu Edynburga, który ledwo co znalazł się w grobie. Wciągnięcie dziadka w te utarczki jest po prostu szokujące i pokazuje jego całkowity brak szacunku - mówi jedna z osób zatrudnionych przez rodzinę królewską w rozmowie z Daily Mail.

Książę Sussex spędził bardzo dużo czasu na podkreślaniu, jak to "niczym nie różni się ponoć od przeciętnych obywateli" i jak wiele krzywd wyrządziła mu instytucja. Coraz więcej osób na dworze jest zdania, że jeżeli tak bardzo jej nienawidzisz, to nie powinieneś nosić książęcego tytułu. Mogliby je złożyć w stan zawieszenia. W ten sposób tytuły nadal by istniały, jednak nie byłyby używane. Podobnie zrobili z "jego książęcą mością".