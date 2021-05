Książę Harry JUŻ WCZEŚNIEJ planował opuścić rodzinę królewską! "Spójrz, co stało się z moją mamą..."

Wiki 17 min. temu zgłoś do moderacji 16 3 Odpowiedz

Brytyjczycy i tamtejsza prasa od początku lubili Meghan i im kibicowali. To się później posypało. Ona gra Diane i chce żeby on uwierzył, że spotyka ją to samo, co jego matke. Meghan zna życie w przeciwieństwie do Harrego, więc doskonale owija go sobie wokół palca