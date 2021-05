Książę Harry zaskakująco o swojej codzienności: "To połączenie "Truman Show" i ZOO"

Wygląda na to, że książę Harry coraz lepiej czuje się w roli etatowego celebryty. Od czasu wyprowadzki do Kalifornii 36-latek i jego żona podpisali już wielomilionowy kontrakt z Netfliksem i zaczęli nagrywać własne podcasty, a w marcu na długi czas zapewnili sobie stałe miejsce w medialnych nagłówkach, udzielając sensacyjnego wywiad Oprah Winfrey. Niedawno małżonkowie zorganizowali także charytatywny koncert promujący dystrybucję szczepionek na koronawirusa.

Stoisz po jednej stronie, a cały świat stoi po drugiej, patrząc na ciebie. Porównywałem to do "Truman Show" - powiedział Shepard.

Nie mogę wyjść na zewnątrz tylko dlatego, że jestem znaną osobą. To naprawdę smutne, a argumentem paparazzi i wszystkich innych jest to, że gdy jesteś w przestrzeni publicznej, jest to absolutnie w porządku. Jakie więc są nasze prawa jako jednostek i rodziny, kiedy mówisz, że w momencie, gdy wychodzimy z domu rozpoczyna się sezon łowiecki (...) - chodzi o interes publiczny? Nie ma żadnego interes publicznego w zabieraniu dzieci na spacer po plaży. To nic, żaden news. Mój problem jest taki, że news powinien zostać newsem - ocenił.