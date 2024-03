Budda i Barłomiej Glinkowski z MPG Garage zabierają głos w sprawie afery z OSZUSTWEM na 100 tysięcy złotych

Budda odpowiada na materiał Szalonego Reporter

Słyszałem wielokrotnie różne wersje tej historii. Sam MGP ma jeszcze zupełnie inną niż wszyscy dookoła. Słyszałem wzbogacone o jakiś hardcore totalny i słyszałem też wersje soft. Jeśli chodzi więc o to, czy słyszałem o kradzieżach aut - tak jest. Po jakimś czasie znajomości dowiedziałem się o tym. Jaka jest prawda, nie wiem, bo to nie jest mój świat i powiedziałem, że nie chce się w to angażować. Były tam jakieś oszustwa na stronach www, wcześniej nie było takie "głośne - przekazał Budda.

MGP Rent odpowiada na materiał Szalonego Reportera

Nigdy w życiu Kamil nie udostępnił nic, co było związane z MGP Rent. Jeżeli czujesz się poszkodowany, zgłoś się do mnie, a ja ci zwrócę 10 tys. zł. (...) Czy Kamil był moim wspólnikiem? Nie był. (...) Przyjechał (dop. red. na myjnię MGP), bo chciał zobaczyć samochody. To, co mnie z nim łączyło to była tylko motoryzacja. Tak zaczęła się historia MGP Garage, Budda i wspólne filmy. Ja tylko dawałem samochody Kamilowi do filmu, a on mnie zaczem oznaczał - wyjaśnił Glinkowski.