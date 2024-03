Budda kupił samochód za 14 MILIONÓW?! "Ile on ma lat? 24? Już mnie wkurza"

Budda znowu szokuje. Youtuber kupił najszybsze auto świata?

Jedynym autem marki Koenigsegg, które ma 1625 koni mechanicznych, jest model Jesko Absolut - uznawany za najszybszy samochód na świecie, który ma możliwość rozwinięcia prędkości do 531 km/h. Choć nie mamy pewności, jaki model mógł wybrać youtuber, to z pewnością musiał on słono zapłacić. "Fura" od szwedzkiego producenta to wydatek co najmniej 14 mln złotych. Z relacji na profilu esser_automotive wynika, że Budda zdecydował się na niebieski wariant.