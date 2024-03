Budda należy do grona najbardziej rozpoznawalnych i oglądanych youtuberów w Polsce. Kamil zjawił się niedawno w Złotych Tarasach na premierze filmu o sobie, pt. "Budda. Dzieciak '98". W rozmowie z Pudelkiem youtuber otworzył się na temat pracy przy tym filmie i zdradził, czego dowiedział się o sobie podczas nagrywania tego projektu. Wiemy, co by powiedział sobie w przeszłości, biorąc pod uwagę to, co w życiu osiągnął. Szczegóły w materiale Pudelka!