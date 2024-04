Lipton 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tomasz Barański najstarszy uczestnik you can dance ,miał po nad 30 lat W CV miał wpisane były chłopak Herbuś .Ponieważ to był program dla amatorów udawał amatora a tańczył zawodowo.Potem dopisał sobie do CV Marczysie ze żłotopolic i tak został horeografem wybitnym.Jak ta od urządzania domów architektem.