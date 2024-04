W zeszłym tygodniu Julia Wieniawa opublikowała oświadczenie, w którym wyznała, że rozstaje się z wytwórnią muzyczną Kayax. Kilka dni po niej na profilu Arka Kłusowskiego pojawiła się informacja, że on również przechodzi do innej wytwórni, co zaskoczyło internautów. W rozmowie z Pudelkiem artysta zdradził, skąd taka decyzja i czy wcześniej wiedział o rezygnacji Wieniawy. Szczegóły w naszym najnowszym wideo.