Piosenkarz z Moskwy przeprasza Ukrainę i wyznaje: "Boję się, że za to nagranie ktoś zapuka do moich drzwi i mnie aresztuje"

Chciałbym, żeby każdy, kto mnie teraz słucha lub obserwuje mój profil, wiedział, że nie popieramy tego zachowania. Nasi przywódcy nie powinni tego robić. Nie mamy wyboru, nie udzielono nam głosu. Ludzie mówią mi: "powinieneś coś zrobić". Może, ale co ja mogę zrobić? Co moglibyśmy zrobić, skoro nikt nas nie słucha? - pyta młody wokalista.

Wszyscy moi znajomi i przyjaciele są przeciwko wojnie i przeciwko tym działaniom. Wszyscy próbują coś zrobić, ale to nie działa. Co powinniśmy zrobić? Powiedzcie nam. Ja nie wiem. Nie wiem! Nie mamy żadnej mocy. Teraz, kiedy publikuję ten film, boję się, że mogę mieć kłopoty. Boję się, że ktoś przyjdzie do mojego mieszkania, każe mi się zamknąć i zagrozi mi więzieniem, bo nie mogę mówić, tego co chcę. Nie mogę!