Buntownicza Katarzyna Nosowska wspomina młodzieńcze lata: "Zataiłam przed rodzicami, że NIE CHODZĘ NA RELIGIĘ"

Katarzyna Nosowska bez wątpienia należy do grona najbardziej lubianych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Choć przez lata rzadko udzielała wywiadów i raczej stroniła od uzewnętrzniania się na łamach kolorowej prasy, to w ostatnich latach nieco zmieniła swój stosunek do popkultury. Świadczy o tym m.in. jej podejście do mediów społecznościowych, których stała się swego czasu sensacją.