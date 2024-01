Burzliwa historia miłości Jurka i Lidii Owsiaków. "Powiedziała, że albo każde z nas z czegoś zrezygnuje, albo się pozabijamy"

Ze świecą można szukać osoby w Polsce, która by nie znała Jerzego Owsiaka . Wraz ze swoją żoną, Lidią Niedźwiedzką-Owsiak , od wielu lat zmieniają świat. Mimo że twarzą fundacji jest Jurek, to jak sam zaznaczał w wielu wywiadach, bez wsparcia żony miałby problem, aby zapanować nad wszystkimi sprawami z nią związanymi.

Jurek Owsiak i Lidia Niedźwiedzka-Owsiak - początek ich miłości

Jurek Owsiak poznał swoją przyszłą żonę w liceum ekonomicznym. Jak sam przyznał w "Vivie!", szybko doszedł do wniosku, że chciałby się ustatkować i znaleźć swoje miejsce w życiu. Niestety, po maturze oboje mieli bardzo ograniczony kontakt ze sobą, bowiem Lidia trafiła na studia, a Jurek do wojska. Owsiak nie czuł się jednak dobrze na służbie, dlatego po trzech miesiącach wylądował w szpitalu psychiatrycznym. Później podjął decyzję o zerwaniu z "Dzidzią" (tak Lidię nazywają najbliżsi). Niedźwiecka później przyznała w "Wysokich Obcasach", że była pewna końca relacji, jednak któregoś dnia Owsiak zapukał do jej drzwi i wówczas wszystko wróciło do normy.