Małgorzata Tomaszewska publikuje NOWY WPIS po zwolnieniu z "Pytania na Śniadanie": "Organizm mamy zniesie wszystko..." (FOTO)

Pox 7 min. temu

Skoro rodzina jest najwazniejsza to już chyba czas mo niej pomyśleć i o dziecku, które nosi. Ja sama dopiero co zostałam mamą, ale wcześniej poszłam na l4 by odpocząć, by nie urodzić przed czasem, by nie było komplikacji i porodu w nietypowym miejscu. Dziecko najważniejsze. A tu był kontrakt, przecież wiadomo kiedy sue kończy i że może się skończyć. Tu panują ine zasady. Przecież nikt by tej pani nie dał nowego, wiedząc że będzie na macierzyńskim tyle a tyle czasu, to nie jest umowa o pracę.