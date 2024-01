Joanna Kurska WZBURZONA decyzją TVP o rozwiązaniu współpracy z Małgorzatą Tomaszewską: "To wszystko z OSZALAŁEJ ZEMSTY I HEJTU"

Joanna Kurska wali w Donalda Tuska. Protestuje przeciw zwolnieniu Małgorzaty Tomaszewskiej

Jakbyście zastanawiali się, kto według Kurskiej jest winny tego całemu zamieszaniu, to spieszymy z odpowiedzią, że oczywiście Donald Tusk. Co ciekawe, Kurska wyraźnie zarzuca nowym władzom, że nie przedłużając umowy z Tomaszewską, naruszają prawa kobiet. Warto tu jednak zaznaczyć, że nie wiadomo, na jakiej umowie prezenterka współpracowała z TVP. Najprawdopodobniej był to kontrakt określony czasowo, a nie umowa o pracę na czas nieokreślony.