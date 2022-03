Była gwiazdą "Na dobre i na złe", a potem zniknęła z show biznesu. Czym dziś zajmuje się Karolina Borkowska? (ZDJĘCIA)

Choć wschodząca gwiazda miała szansę na dalszy rozwój kariery w świecie filmu, okazało się, że nie jest to jej wymarzona ścieżka, co poskutkowało rezygnacją z dalszego grania w hitowej produkcji TVP. Zamiast tego Karolina wykorzystała swoją wiedzę z PR-u i w 2010 roku stała się właścicielką własnej agencji Public Dialog. Przez kolejne lata odnosiła niemałe sukcesy na polu zawodowym - w latach 2016-2018 pełniła funkcję wiceprezesa Związku Firm Public Relations, natomiast do 2022 roku obejmowała stanowisko członka zarządu Stowarzyszenia Agencji Public Relations. Do dodatkowych obowiązków byłej aktorki należy również prowadzenie konferencji oraz szkoleń.