Była kochanka księcia Harry'ego OBŚMIEWA Meghan Markle: "Sama zniszczyła swój wizerunek, nie trzeba jej pomagać..."

Mieszkam w UK i pamiętam jak po wywiadzie u Oprah mąż Zary był wściekły i miał się odgrażać Harry'emu, że się z nim rozliczy jak go tylko spotka, ale widać, że się uspokoił i wolał ich najzwyczajniej olać na oczach Brytyjczyków i świata podczas jubileuszu królowej (mnóstwo filmów jest dostępnych z tego zdarzenia). I bardzo dobrze zrobił, bo teraz by jęczał, że mąż kuzynki mu przywalił. Tak teraz Harry dostanie dokładnie to samo, co on teraz robi - jego znajomi, byłe kochanki będą chętnie wypowiadać się na jego temat.