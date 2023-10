Była partnerka Matthew Perry’ego ZAŁAMANA odejściem aktora. Informator ujawnił kulisy ich burzliwego rozstania

Życie miłosne Matthew Perry'ego było obiektem ciągłych spekulacji. Aktor miał na swoim koncie romanse z największymi gwiazdami Hollywood, w tym Julią Roberts i gwiazdą "Słonecznego Patrolu" Yasmin Bleeth . Chociaż kolejne kobiety przewijały się przez jego burzliwe życie, to ten nigdy się nie ustatkował.

W 2018 roku aktor zaczął spotykać się z młodszą o 22-lata Molly Hurwitz. Niewątpliwie Matthew zawdzięczał jej motywacje do wyjścia na prostą. I chociaż dwa lata później gwiazdor "Przyjaciół" oświadczył się ukochanej, to ich związek nie przetrwał próby czasu. Zakochani rozstali się niespełna rok później. Po śmierci Perry'ego Molly Hurwitz opublikowała sentymentalny wpis, w którym wspomina związek z aktorem.

Była narzeczona Matthew Perry'ego liczyła na długi związek. Ich sielankę przerwały medialne doniesienia

Wygląda na to, że śmierć Matthew Perry'ego mocno wstrząsnęła jego byłą narzeczoną. Jak zdradza informator "DailyMail", Molly Hurwitz, była załamana, gdy dowiedziała się, że Matthew nie żyje. Zdaniem źródła tabloidu, była narzeczona aktora liczyła na długotrwały związek, który Perry odrzucił.

Oczywiście jest załamana jego śmiercią [...] Kochała go i tak jak każdy inny czułby się na jej przykładzie, chciałaby, żeby wszystko wyglądało inaczej — zdradził informator "DailyMail.com".

Zdaniem informatora Perry pragnął stabilnego związku, jednak nie zachowywał się w sposób, który mógłby to urzeczywistnić. Gwoździem do trumny związku Perry'ego i Hurwitz była informacja o romansie. Jak donoszą media, związek pary dobiegł końca po tym, jak w internecie pojawiły się materiały, które miały dowodzić, że Matthew Perry flirtował z 19-letnią Kate Haralson na aplikacji randkowej Raya. Po kilku miesiącach aktor potwierdził plotki o rozstaniu z Hurwitz, twierdząc, że czasem "coś po prostu nie wychodzi i to jest jeden z nich". Perry życzył wówczas byłej narzeczonej wszystkiego najlepszego.