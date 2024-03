Była żona ukochanego Sabalenki twierdzi, że Kolcow nie popełnił samobójstwa i przedstawia "dowody"

suzy 37 min. temu zgłoś do moderacji 12 12 Odpowiedz

Żonka wyjątkowo gadatliwa, nie pierwszy raz do prasy wychodzi. A nie powinna się nie odzywać, tak jak wszyscy tu nakazują Arynie nie brać udziału w turnieju? Przecież to był jej mąż, mogłaby zamknąć buzię i nie komentowac wszystkiego "dla dobra dzieci". No chyba, że jej zapłacili :) Ach, wszystkie te wielce zranione żonki takie same