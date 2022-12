Były analityk Komendy Głównej Policji, który pracował nad sprawą Iwony Wieczorek, komentuje zarzuty dla Pawła P.!

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Ekspert komentuje wejście policji do Zatoki Sztuki

W związku z licznymi nowymi wątkami łączonymi z zaginięciem Iwony Wieczorek w mediach pojawia się coraz więcej komentarzy ekspertów lub osób, które niegdyś pracowały nad sprawą. Ostatnio głos w związku z niedawnymi wydarzeniami w śledztwie zabrał na przykład Marek Siewert - były analityk Komendy Głównej Policji, który lata temu badał okoliczności zniknięcia Iwony i ustalenia w sprawie, lecz finalnie został odsunięty od śledztwa. Mężczyzna analizował także zeznania przesłuchiwanych w niej świadków, w tym Pawła P. czy byłego chłopaka zaginionej, Patryka G. Wiele z ustaleń Siewerta w książce "Co się stało z Iwoną Wieczorek?" przytoczył Janusz Szostak. Dziennikarz przeprowadził także wywiad z Siewertem, który również umieścił w publikacji.

Teraz w rozmowie z "Faktem" Siewert wypowiedział się na temat ostatniego wejścia policji do sopockiej Nowej Zatoki. Były analityk Komendy Głównej Policji podkreślił, że w czasie, gdy pracował nad sprawą Iwony Wieczorek, nie pojawiał się w niej wątek Zatoki Sztuki. Zdaniem Siewerta niesławny lokal nie jest raczej powiązany ze zniknięciem nastolatki, a kolejnych tropów należy szukać gdzie indziej.

W rozmowie z "Faktem" Siewert zabrał także głos w sprawie niedawnego zatrzymania Pawła P. oraz postawienia mężczyźnie zarzutów. Przypomnijmy, że według ustaleń tabloidów znajomemu Iwony Wieczorek zarzucono m.in. wejście do mieszkania zaginionej, przeglądanie zawartości jej komputera, a nawet próbę usunięcia z urządzenia niektórych plików. Paweł P. miał także podszywać się pod matkę Wieczorek i dawać do zrozumienia, jakoby ta miała przebywać w domu publicznym. Były analityk Komendy Głównej Policji stwierdził, że Paweł P. miał wejść do domu Wieczorek w sposób całkowicie jawny, m.in. pod obecność jej matki i ojczyma. Mało tego, według Siewerta, znajomy Wieczorek miał przeszukiwać jej komputer, gdy w pobliżu znajdowała się jej matka oraz... detektyw Rutkowski.