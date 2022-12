Paweł P. usłyszał zarzuty w sprawie Iwony Wieczorek. Przypominamy, jak Janusz Szostak opisywał zeznania mężczyzny

Monika 41 min. temu zgłoś do moderacji 70 0 Odpowiedz

Bardzo dobrze, że cały czas sprawa jest w toku i pojawiają się nowe fakty, może wreszcie sprawców dosięgnie sprawiedliwość. Nikt niewinny nie zakrada się do czyjegoś mieszkania i nie podszywa się pod matkę zaginionej na gadu-gadu, co za perfidia! Oglądałam nagranie z bodajże 2010 z Adrią i Pawłem. Od razu widać, że kłamią jak z nut. Adria pamięta co do minuty, o której wyszła z klubu, a nie pamięta o co się pokłóciły? Kpina! Mowa ciała też wskazywała, że kłamie. Trzymam kciuki za Archiwum X