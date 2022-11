Eks Anny Skury ciepło o ceremoniach kakao Anny Wendzikowskiej za 1700 dolarów: "Celebrytka Z PROBLEMAMI I NARCYZMEM w pakiecie"

Jeszcze jakiś czas temu wszyscy zastanawiali się, czy zajmie się Anna Wendzikowska po odejściu z "Dzień dobry TVN". Ona sama zapewniała, że ma przed sobą wiele ekscytujących projektów, o których wkrótce poinformuje. Wygląda na to, że jednym z nich są "warsztaty z balijskiego oczyszczenia i ceremonialnego kakao" na Bali, które potencjalnych chętnych będą kosztować "jedyne" 1649 dolarów.

Anna Wendzikowska i balijskie warsztaty za "skromne" 1700 dolarów

Anna Wendzikowska będzie prowadzić warsztaty z Piotrem Szczerkowskim, a organizator zapewnia, że majętnym szczęściarzom pomogą one "przebudzić swoją moc". W czasie pobytu na Bali celebrytka i jej kompan nauczą Was wiedzy o świecie i duchowości w ramach m.in. warsztatów z rozwodu osobistego, wycieczki do świątyń czy wspólnych sesji jogi i medytacji.

Na tym nie koniec, bo będzie mogli napić się też "ceremonialnego kakao w atmosferze celebracji". Warto wspomnieć, że 1649 dolarów jest ceną promocyjną, gdyż regularna sięga niemal 2000 (!) dolarów. Nowy sposób Anny Wendzikowskiej na życie może być dla wielu zaskakujący, jednak warto pamiętać, że nie jest jedyną, która oferuje podobne warsztaty.

Były mąż Anny Skury uderza w balijskie warsztaty Anny Wendzikowskiej

Do nowego "projektu" Ani i jej kolegi postanowił publicznie odnieść się Marek Warmuz, czyli były mąż i ojciec córki Anny Skury. Choć patrząc na celebryckie aktywności jego eks, można by odnieść wrażenie, że przyklaśnie pomysłowi Wendzikowskiej na rozwijanie duchowości na Bali, to pozory jednak mylą. Warmuz postanowił bowiem brutalnie zadrwić z jej uduchowionych warsztatów.

Warsztaty z ceremonią kakao - 1700 dolarów. Celebrytka z problemami i narcyzmem na Bali w pakiecie - za darmo - kpił, po czym dodał "śmieszny" żarcik: Nie chcę wyjść na szowinistę, ale wiecie, dlaczego nie ma takich warsztatów dla mężczyzn? Bo my do kakao potrzebujemy tylko kakao i wrzątku, natomiast celebrytki z problemami plus wrzątek to zawsze zły pomysł. Tak, wiem, spłonę w piekle.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Wojenki WAGs i powrót Joli Rutowicz

Na tym nie poprzestał, bo opublikował też ogłoszenie, z którego wynika, że warsztaty z Anią mają się odbyć między 23 a 26 listopada przyszłego roku. Opis wydarzenia, zgodnie z oczekiwaniami, jest dosyć enigmatyczny.

Podczas warsztatów zobaczymy, na czym polega zmiana i co jest do niej potrzebne. Zdamy sobie sprawę z tego, co nas ogranicza i blokuje do posiadania nowego życia. Uświadomimy sobie, jaki słowa i dialog wewnętrzny mają wpływ na samopoczucie i emocje oraz nauczymy się budować poczucie własnego szczęścia - czytamy.

Tu także Warmuz nie odmówił sobie komentarza. Co ciekawe, wspomniał też o "złamaniu zasad wjazdowych wizy turystycznej", jednak nie wyjaśnił, co dokładnie ma na myśli.

Warsztaty za miliony monet. Deportacja za złamanie zasad wjazdowych wizy turystycznej za free - grzmi.

Myślicie, że doczeka się odpowiedzi?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.