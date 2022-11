Anna Wendzikowska wciska ludziom WARSZTATY z "balijskiego oczyszczenia i ceremonialnego kakao"! PROMOCYJNA cena to 1700 dolarów...

Balijska przygoda z Anną Wendzikowską trwa dziesięć dni. Wśród zaplanowanych atrakcji znalazły się m.in. warsztaty z rozwoju osobistego, wycieczki do świątyń zlokalizowanych na wyspie, wspólne sesje jogi i medytacji oraz "popijanie specjalnego, ceremonialnego kakao w atmosferze celebracji" . Nie zabrakło także warsztatów z Instagrama, na których dziennikarka uczy, jak "przerabiać zdjęcia".

Wieczorem weźmiemy udział w ceremonii kakao. To nic innego jak popijanie specjalnego, ceremonialnego kakao w atmosferze celebracji miłości, uważności na siebie i innych, poczucia bezpieczeństwa i empatii. Rytuał picia ceremonialnego kakao otwiera serce, stymuluje pracę mózgu, a nawet leczy duszę - tak brzmi opis tajemniczego rytuału, który jest częścią warsztatów.

Na pytanie internautki o koszt takiej przyjemności, Wendzikowska odpowiedziała: "W tej chwili niecałe 1700 USD". Okazało się, że regularna cena warsztatów zbliża się do dwóch tysięcy dolarów, więc interesanci mogą skorzystać z przygotowanej promocji. Co ciekawe, cena nie zawiera kosztów przelotu, wizy oraz napojów do posiłków.