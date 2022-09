Anna Wendzikowska odsłania pachy i odpowiada internautce na ZŁOŚLIWOŚCI: "Skóra się MARSZCZY, a czas i grawitacja robią swoje" (FOTO)

Celebrytka mówi, że nauczyła się akceptować siebie taką, jaką jest i kocha swoje ciało. Przyznała, że nigdy ją nie zawiodło i przypomniała obserwatorom, że są rzeczy ważniejsze od aparycji... Na koniec zaapelowała jeszcze do fanek, by wspierały się nawzajem.

Ciało to tylko ciało. Jest ważne, bo to dom naszej duszy, ale cholera, są większe wartości. Wszystkich nas czeka i starość, i śmierć, więc to inne aspekty, niż uroda tego ciała powinny mieć znaczenie. Niech nas niesie w zdrowiu i równowadze jak najdłużej, ale nie przeceniajmy go. My kobiety nauczmy się dmuchać nawzajem w swoje skrzydła, bo mnie krytyka nie powali, za stara jestem na to i zbyt doświadczona, ale jest na tym świecie mnóstwo wspaniałych, wrażliwych, młodych osób, którym to może złamać samoocenę na lata… - kontynuowała.