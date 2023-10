Były mąż Jennifer Lopez i ojciec jej dzieci, Marc Anthony, paraduje po Nowym Jorku z MŁODSZĄ O 31 LAT żoną. Ładna para? (ZDJĘCIA)

Tuturu 16 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Nie ma to jak wybrać dla kontrastu , chyba najsłabsze zdjęcia Jen. Miss ładna, ale cały ten związek i ślub to już na prawdę- błagam starczy. Za to Marc zdecydowanie wie , jak zrobić, aby zatuszować mankamenty swojego wyglądu. Ale jak On śpiewa! Jaki On ma piękny głos- uwielbiam !