Były mąż Lisy Marie Presley jest zdruzgotany jej śmiercią: "Świat stanął na głowie"

W piątek nad ranem polskie media obiegła smutna wiadomość o śmierci Lisy Marie Presley , córki Elvisa i Priscilli. Odejście Lisy Marie było o tyle szokujące, że zaledwie we wtorek 54-latka bawiła się na gali Złotych Globów, gdzie udzieliła nawet wywiadu przed kamerą.

Michael Lockwood zareagował na śmierć byłej żony i matki swoich dzieci oszczędnie, jednak z pewną dozą klasy. Jak to w Stanach bywa, wystosował lakoniczne oświadczenie , które przekazał mediom jego prawnik, Joe Yanny. W komunikacie podkreślono, że smutna wiadomość zastała Lockwooda, gdy był w towarzystwie ukochanych córek.

Wraz z odejściem Lisy Marie świat stanął na głowie. Pan Michael Lockwood miał nadzieję na szybki i całkowity powrót do zdrowia Lisy Marie, której córki bardzo potrzebowały. To bardzo smutne, co się stało - czytamy w oficjalnym komunikacie.