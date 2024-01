Były partner Kasi Kowalskiej ożenił się przed sześćdziesiątką! Jego wybranka to eks ZNANEGO AKTORA

O Kasi Kowalskiej znowu zrobiło się głośno, za co może "podziękować" byłemu partnerowi. Z okazji 61. urodzin Kostek Yoriadis zdecydował się na udzielenie dość osobliwego wywiadu poświęconego kulisom rozpadu jego związku z Kasią. W rozmowie z tygodnikiem "Życie na gorąco" muzyk odniósł się do zarzutów ekspartnerki, która przez długie lata powtarzała, że w przeszłości miał on stosować wobec niej przemoc, zachęcać ją do usunięcia ciąży, a do tego jeszcze porzucić ją, nie płacąc alimentów na córkę. Mężczyzna twierdzi, że został przez wokalistkę pomówiony, dodając bez ogródek, że "związek z nią to największy błąd w jego życiu".