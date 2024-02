Były partner Kayah to BOGACZ i biznesmen. Po rozstaniu nie szczędziła pod jego adresem GORZKICH SŁÓW

Kayah , jak mało która gwiazda, może podpisać się pod znaną sentencją "co nas nie zabije, to nas wzmocni". Ogromne rozczarowania ludźmi, których nazywała najbliższymi przyjaciółmi, zdecydowanie umocniły psychicznie jedną z najpopularniejszych wokalistek polskiej estrady. Przebojowa 56-latka nie załamała się nawet po utracie zawodowego dzieła swojego życia.

Wykonawczyni hitu "Testosteron" zawsze należycie dbała o prywatną sferę życia. Tym cięższym zadaniem było dostrzeżenie Kayah u boku mężczyzn jej życia. Jedyną okazją do "ustrzelenia" piosenkarki u boku Jarosława Grzywińskiego, z którym jeszcze do niedawna się spotykała, stała się zorganizowana 3 lata temu gala Kobieta Roku Glamour. Jak się finalnie okazało, było to pierwsze i prawdopodobnie ich ostatnie wspólne wyjście.