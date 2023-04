Cała na niebiesko Kate Middleton i książę Louis zadają szyku w drodze na wielkanocną mszę (ZDJĘCIA)

Każde publiczne wyjście członków brytyjskiej rodziny królewskiej wzbudza sporo emocji i to nie tylko wśród rodaków. Mimo krążących plotek o cieniach rodziny królewskiej, Windsorowie starają się kreować wizerunek idealnej, szczęśliwej rodziny. Trzeba przyznać, że naprawdę nieźle im to wychodzi, a rzekomego kryzysu między księciem Williamem i Kate Middleton nie da się dostrzec.

Spacery pod okiem czyhających fotografów i oficjalne wizyty w ramach pełnionych obowiązków są także okazją do zaprezentowania kolejnych, iście królewskich stylizacji . Uwagę zwraca się szczególnie na kobiece kreacje, które nie raz potrafią zaskoczyć. Szeroko komentowane są zazwyczaj outfity Kate Middleton. Księżna przyzwyczaiła media, że jednego dnia przywdziewa projekt słynnego domu mody za kilkadziesiąt tysięcy, a drugiego jeansy i T-Shirt z popularnej sieciówki.

Tak brytyjska rodzina królewska spędza Niedzielę Wielkanocną. Najnowsze zdjęcia księcia Williama, Kate Middleton i ich uroczych dzieci

Spragnieni rodzinnych kadrów najważniejszych osób w Wielkiej Brytanii będą zadowoleni. W niedzielny poranek spora część roalsów wybrała się bowiem na mszę wielkanocną do kaplicy św. Grzegorza. Fotografom udało się dostrzec m.in. króla Karola z Camillą , księcia Andrzeja czy księżną Annę . Była także cała rodzina następcy tronu, księcia Williama . Nie zabrakło więc uroczych zdjęć Kate Middleton w towarzystwie pociech: Geoge'a, Charlotte i Louisa . Uroczo zdjęcia z najmłodszym synem z pewnością znów podbiją internet.

Kate Middleton, Camilla i księżna Anna zadały szyku, podążając na wielkanocną mszę

Przedstawicielki rodziny królewskiej zaprezentowały się w szykownych płaszczach i sukniach, nie zabrakło też charakterystycznych kapeluszy. Camilla przyodziała na tę wyjątkową okazję ciemną sukienkę maxi z granatowymi haftami. Księżna Anna postawiła z kolei na klasyczny, biały płaszcz. Najwięcej uwagi przyciągnęła standardowo Kate Middleton, która pokazała się w szytym na miarę, niebieskim płaszczu od Catherine Walker. Dobrała do niego idealnie dopasowany kapelusz Lock and Co. Stylizację dopełniły kremowe szpilki i biżuteria od Carousel Jewels.