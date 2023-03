Kate Middleton wiele razy była o krok od wpadki. Znalazła trik na "podwiewającą" spódnicę. Sprytnie?

Modowe triki księżnej Kate

Co zrobić, by spódnica nie unosiła się na wietrze? Kate stosuje niezły trik

Co ciekawe, do kreacji żony następcy tronu wszywane są specjalne obciążniki, które sprawiają, że spódnica nie poddaje się podmuchom wiatru. Serwis Woman's Day tłumaczy, że do sukienek i spódnic wszywane są czasami ciężkie monety, a wszystko po to, by kreacja nie przesuwała się zbytnio przy poruszaniu się i podczas wystąpienia nieprzewidzianych zawirowań atmosferycznych. Jedna z projektantek mody królowej Elżbiety II w rozmowie z "Daily Mail" przyznała z kolei, że do spódnic przyszywa małe ołowiane obciążniki, które zwyczajowo używane są do zasłon.