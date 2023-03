Kate Middleton WBIŁA SZPILĘ Meghan Markle? Wymownie "upamiętniła" trzecią rocznicę Megxitu (FOTO)

kiii 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Co sądzicie o ludziach którzy nie pracują? Mam taką sasiadke, ma 31 lat, wkurza mnie. Może miła, ale jest totalnie odklejona . Nie szanuję ludzi którzy ciężko nie pracują. Rozmawiałam o tym z siostrą a ona powiedziała że życie nie po to jest, troche sie z nią posprzeczalam właściwie nie wiem po co, po prostu mnie to wkurzyło. Tacy ludzie nie wiedzą co to ciężka praca, a na starosc beda chodzić do mopsu albo zebrać, działa mi to na nerwy. Uważam że każdy powinien pracować.