Cameron Diaz ujawnia, że odkąd przeszła na aktorską emeryturę "nigdy nie myje twarzy": "Jestem BESTIĄ"

Źle przetłumaczony tekst. Ona myje twarz, po prostu nie przesadza z nadmiernym dbaniem o wygląd. Ale skumajcie była największą kobiecą gwiazdą filmową, a mimo to po 40-tce przeszła na emeryturę, żeby być żoną i matką. A producenci dalej jej oferują grube miliony, żeby wróciła do grania, a ta mimo to odmawia. Respekt! Ale nie powiem tęsknię za jej filmami. Były lekkie przyjemne i pozwalały się zrelaksować i odmóżdżyć. Bo o to chodzi w filmach, żebyśmy orzy nich się uśmiechnęli i zapomnieli o troskach.