Cameron Diaz zdradza, dlaczego przeszła na "emeryturę" w wieku 41 lat: "Nie zostawiłam sobie MIEJSCA NA ŻYCIE OSOBISTE"

W ostatnim czasie Cameron Diaz skupiała się na życiu rodzinnym. W 2015 roku gwiazda wyszła za mąż za muzyka grupy Good Charlotte Benjiego Maddena. Na początku roku małżonkowie powitali natomiast na świecie swoją pierwszą pociechę - córkę Raddix. Chociaż ze względu na swoją popularność Diaz mogłaby z powodzeniem spełniać się jako tzw. insta-matka, na co dzień stara się jednak zachowywać szczegóły wychowania pociechy dla siebie i unika opowiadania o urokach macierzyństwa w wywiadach.

Chociaż Cameron Diaz już od kilku lat konsekwentnie unika show biznesu, do tej pory nigdy nie opowiadała o powodach swojej decyzji. Ostatnio aktorka postanowiła jednak zmienić zdanie i zwierzyła się koleżance po fachu Gwyneth Paltrow na łamach jej internetowego programu In goop health: The Sessions.