Camila Cabello wymienia czułości z nowym chłopakiem, spacerując ulicami Rzymu

On związany z branżą modowa i to z wyższej półki, ona znana piosenkarka, oboje mają pieniądze i możliwości by pokazać się w ciuchu z metką i krzykliwym logo, a on ma zwykła bluzę i dżinsy, ona leginsy i bluzę. I nawet pudel nie może podliczyć ile kosztowały ich autfity. A nasze Majdany jak wyjezdzaja to cali obwieszeni metkami, nawet kalosze mają z napisami. Jednak my ciągle musimy udowadniać, że jesteśmy lepsi i stać nas, choćby ludzie się z nas śmiali.