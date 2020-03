Camilla "JEST WŚCIEKŁA" na Meghan Markle, bo PRZYĆMIŁA jej wystąpienie...

.... 19 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Litości, przestańcie bezmyślnie kopiować durne artykuliki z Daily Mail. Ludzie, jest XXI wiek, kto kogo czym "przyćmił"?! Meghan bo jakieś zdjecia na Insta umieściła w dniu w którym teściowa gdzieś jakąś przemówkę tudzież inną wypowiedź dała?! Nie piszcie tych artykulików na Pudlu z takim zadęciem gdy piszecie o BRF, bo to tylko celebryci, baaaardzo bogaci, uprzywilejowani i nie znający innych problemów niż to kto częściej pokaże się publicznie, w jakiej kiecce i za ile i ile zachwytów tym wzbudzi. Kate na jeden ze swoich patronatów kiedyś tam przeznaczyła tyle co kosztowała jedna jej kiecka od znanego projektanta i po patronacie. I co? I nic, bo to tak na prawdę nie ma znaczenia. Dalsze pławienie się tych ludzi w luksusie zależy od zachwytu gawiedzi i przeswiadczenia, ze "rodziny królewskie" są innym ludziom do czegoś potrzebne. A nie są. Ot, i tyle, do przemyślenia ludziska