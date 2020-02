Biograf księcia Karola ciepło o Harrym i Meghan: "To oświadczenie było MŚCIWĄ FURIĄ. Stawiają się w roli ofiar"

Meghan Markle od samego początku znajomości z księciem Harrym wzbudzała ogromne emocje w mediach. Tabloidy wręcz prześcigały się w kolejnych artykułach o świeżo upieczonej księżnej, przy okazji chętnie krytykując jej kolejne wpadki. Jednak to był jedynie przedsmak tego, co nastąpiło, gdy Sussexowie ogłosili swoją rezygnację z pełnienia oficjalnych obowiązków. Wielu uważa bowiem, że to właśnie była aktorka przekonała męża do kontrowersyjnej decyzji i tym samym skutecznie poróżniła go z bliskimi.