Sussexowie w ogniu krytyki po oświadczeniu, jakie wydali w sprawie używania przydomku "Royal": "Pachnie złośliwą furią"

Jedna czarna owca i po sprawie.Szkoda ze Krolowa w podeszłym wieku jest w niegodny sposób traktowana przez bliskiego sercu wnuka.Harry to bawidamek, amerykańska żona go opętała........to dziewczyna bez zasad, nastawiona na karierę i po trupach do niej dąży.