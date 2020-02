Meghan Marke NIE ZAMIERZA ZREZYGNOWAĆ z marki "Royal Sussex": "Według niej Harry i Archie mają królewską krew i nikt ich tego nie pozbawi"

Nabiednegonie 2 godz. temu zgłoś do moderacji 131 6 Odpowiedz

O ile nie lubię rodziny królewskiej, to teraz mi ich nawet szkoda. Tak pięknie to zmanipulowała, tylko dlatego, że ta rodzinka jest koszmarnie pokaleczona, a on już zupełnie. Mimo to mam niemal zupełną pewność, że ta o ile on ją kocha, ona kocha w nim jedynie kasę, sławę i pozycję. Mąciwoda, która go zniszczy, a przy okazji pozycję jego rodziny.