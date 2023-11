Caroline Derpienski i jej PAPAJA wyginają się na okładce ukraińskiego "Playboya"! Nazwali ją "NAJSEKSOWNIEJSZĄ POLKĄ" (FOTO)

Tego żywiołu już chyba nic nie powstrzyma. Prawdziwa królowa dram polskiego show biznesu (move over Sanah ) Caroline Derpienski właśnie pochwaliła się efektem pracy na planie zdjęciowym do nowego digitalowego numeru ukraińskiego Vogue'a. Należy mieć tu na baczeniu, że magazyn jest obserwowany na Instagramie przez garstkę zaledwie 700 obserwujących, ale w przypadku Caroline przyzwyczailiśmy się już, że granica między rzeczywistością a światem wyimaginowanym jest niezwykle cienka, czemu by więc nie założyć, że mamy tu do czynienia z publikacją "z krwi i kości"?

Caroline Derpienski na okładce ukraińskiego "Playboya"

Będą jedną z najbardziej popularnych i wziętych twórców w branży. Wiem, jaką mam moc. I know the impact and I know the vibe - odpowiedziała, parafrazując Julię Fox.