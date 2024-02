Caroline Derpienski NIE MA kontaktu z ojcem. Z matką rozmawia codziennie, ale bywa ciężko. "Mówimy do siebie po prostu spierd*liłaś"

Caroline Derpienski zasłynęła dzięki wizerunkowi milionerki z Miami, która układa sobie życie u boku Krzysztofa biznesmena z Sosnowca. W social mediach przedstawiała go jako "Dżaka" . Celebrytka uwielbia chwalić się wystawnym życiem za oceanem. Wcześniej mieszkała jednak w Białymstoku, skąd pochodzi i była po prostu Karoliną.

Caroline Derpienski otworzyła się na temat relacji z rodzicami?

Mam wywalone w niego, tak jak on miał wywalone od dnia kiedy się urodziłam (przepraszam nawet kiedy jeszcze się nie urodziłam, nienawidził mnie). Nawet ostatnio dowiedziałam się, jak wygląda jego dom w Nowym Jorku i jego ukraińskiej żoneczki, która ani dnia nie pracowała i ukrywa od lat przed nim to, że ma dwójkę dzieci na Ukrainie, a nawet już teraz wnuków . Wmówiła mu, że jest dziewicą, a jest dziewicą orleańską - wyznała Caroline Derpienski.

Widzę, że jest najwięcej pytań o matkę. Tak, utrzymujemy relacje, codziennie chwilę piszemy albo rozmawiamy. Tutaj jest jedna wielka sinusoida i raz dobrze, raz tragicznie. Ja wybaczyłam wszystko, ale nie zapomnę. Czasami jak płacze to jest dla mnie największym wsparciem przez telefon, a czasami jest największym wrogiem i mówimy do siebie po prostu spierd*liłaś. Myślę, że w tym przypadku po prostu jej traumy z dzieciństwa i przede wszystkim z nieudanych związków oraz bycia ciąganą po sądach latami przez obsesyjną szurnięta teściową odbiły piętno na jej psychice i to wszystko było wylewanie na mnie od dnia urodzenia - wyjaśniła.