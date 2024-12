Caroline Derpienski prezentuje wnętrza hotelowego apartamentu

W rodzinnym show-biznesie Caroline Derpienski ma szczególne miejsce. Jakiś czas temu celebrytka narobiła wokół siebie sporo szumu i ewidentnie jej się to spodobało. Dziś 24-latka ima się najróżniejszych sposobów, aby tylko wzbudzić zainteresowanie odbiorców. Ostatnio głośno było o jej rozstaniu, któremu towarzyszyło pranie domowych brudów. Pokłosiem było również chwilowe "klepanie biedy". To jest jednak już wyłącznie przeszłością, bo celebrytka wróciła do narzeczonego.